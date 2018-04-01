"النحاس" يعلن قائمة طنطا استعدادا لمباراة الأهلي

01 أبريل 2018 - 10:59 م

أعلن المدير الفني لفريق طنطا عماد النحاس، قائمة الفريق استعدادا للقاء الأهلي، غدا الاثنين، على ستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري العام الممتاز لكرة القدم.



وتضم القائمة 20 لاعبا هم: إسلام طارق ومحمد العربي لحراسة المرمى، ومحمد ديبا ومحمد العشري ومحمود مسعود ومحمد أسعد وأحمد خالد ومحمد الشاذلي وسعد حسني ومصطفى أمين وحسام غالي ويحيى تراوري ومحمود غالي وإسلام الفار ومحمد مرسي ومحمد جابر وأحمد قطاوي ومجمد جودة وسيف الدين الجزيري.

وأضاف النحاس، في تصريح اليوم الأحد، أن غياب حمادة الغنام ومهاجم الفريق مصطفى محمد جاء للإصابة ورضا العزب للإيقاف، مشيرا إلى أنه يسعى للخروج من مباراة الأهلي بأي نتيجة إيجابية للبقاء في منافسة الدوري، مؤكدا أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة ولديهم إصرار على تحقيق أفضل نتيجة أمام بطل الدوري.