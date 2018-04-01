» آخر ما قاله "أديب" عن تعديل الدستور لـ"السيسي"

وأضاف «أديب»، في برنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»، مساء الأحد،

أنه "إذا أراد الناس تعديل الدستور من جانب نوابهم، فليفعلوا كما يشاء، وأن تعديل مدة الرئيس يكون بقياس ما أنجزه في الفترة الثانية، ورغبة الناس عبر ممثليهم في البرلمان، والنقطة الثالثة هي رغبة الرئيس نفسه".