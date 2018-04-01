"أديب": هذا الأمر الخطير أهم من انتخابات الرئاسة

01 أبريل 2018 - 11:31 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن المجتمع المصري تناسى انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن مصر لا توجد بها محليات تستطع أن تقفز بها إلى الأمام.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، أن مصر تعرف المحليات منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر، لافتا إلى أنه يجب على كل مؤسسات الدولة التعاون للوصول إلى وجود محليات ناجحة.

