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عمرو أديب

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"أديب": هذا الأمر الخطير أهم من انتخابات الرئاسة

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، إن المجتمع المصري تناسى انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن مصر لا توجد بها محليات تستطع أن تقفز بها إلى الأمام.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، أن مصر تعرف المحليات منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر، لافتا إلى أنه يجب على كل مؤسسات الدولة التعاون للوصول إلى وجود محليات ناجحة.
وأشار "أديب" إلى أن المحليات في مصر كانت فاسدة، متابعا: "شرايين البلد فيها انسداد، والمحليات هتمشي الوضع.. أنتم ليه سايبين البلد كده"، لافتا إلى أن المهندس إبراهيم محلب كان صرح من قبل أن انتخابات المحليات ستكون في نهاية 2016، ونحن الآن في 2018.

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