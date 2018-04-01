» "المسلماني": مدير المخابرات الأمريكية لا ينام

01 أبريل 2018 - 11:37 م

صرح الإعلامي أحمد المسلماني، بأن مدير الاستخبارات الامريكية دانيل كوتس ألقى محاضرة في جامعة تكساس، وتحدث بأنه لا ينام الليل بسبب الخوف من تبادل ضربات نووية، وهذا يعني وجود احتمالات جادة من استخدام الأسلحة النووية خلال هذه الفترة.



وقال "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، إن مدير المخابرات تحدث بان أمريكا قد تتعرض لهجمات مماثلة لـ11 سبتمبر ولكنها ستكون حرب إلكترونية، وخسائر هذه الحرب الاقتصادية قد تكون أكبر من 11 سبتمبر بكثير.

