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بالفيديو..

تعليق ناري لـ"أديب" عن قطع المعونة الأمريكية

دفتر أحوال الوطن

تجديد استراتيجية المعونة الأمريكية لمصر
تجديد استراتيجية المعونة الأمريكية لمصر

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المعونة الأمريكية لمصر ليس رقما عبقريًا، مشيرًا إلى أن مصر تنفق مليار جنيه على قيمة المعونة الأمريكية على دعم الخبز.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الولايات الأمريكية عند كل موقف تلوح بمنع المعونة الأمريكية، مقترحًا أن تعلن مصر عدم احتياجها للمعونة الأمريكية، وألا نحصل عليها مرة أخرى.
وتابع "أديب": "عايزين نقول للأمريكان شكرًا، مش كل شوية يقولولنا هنقطع المعونة"، لافتا إلى أن مصر تستخدم المعونة الأمريكية في شراء السلاح الأمريكي ومن ثم فمصر تستخدم المعونة في دعم المصانع الأمريكية.
ولفت "أديب" إلى أن "أمريكا مش هتلوي دراع المصريين، وتعالوا نقعد ونشوف إتفاقية كامب ديفيد كلها".

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