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مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين الكنائس

قبلي وبحري

جولة مدير الامن
جولة مدير الامن

علي إسماعيل

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على

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قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتفقد جميع خدمات تأمين الكنائس، بمناسبة احتفال الطوائف المسيحية  بأعيادهم.

كما قام مدير الأمن بتفقد الحرم الآمن لجميع الكنائس وتأكد من انتظام جميع الخدمات ووجود بوابات كشف المعادن للمترددين على الكنيسة،وتأكد جميع كاميرات المراقبة الموجودة على الكنائس وشدد علي حسن معامله المواطنين .

وشدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة، ومراعاة الحرم الآمن أمام دور العبادة المسيحية، وتفعيل دور نقاط الفرز المتقدمة وسرعة الإخطار الفوري بحدوث أي شيء يخل بالأمن العام في حينه

كما قدم خيرت التهنئة لجميع الأقباط بتلك الاعياد والذى

بدورهم قدمو الشكر لوزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية، كما قدموا الشكر للقيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية على الإجراءات الأمنية المشددة من قبل الأجهزة الأمنية ، و على تهنئتهم

بأعيادهم. متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد.





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