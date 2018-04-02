مدير أمن القليوبية: "أنا لا أنام وأقوم بجولات مفاجئة"

قام مدير الأمن بجولة مفاجئة في أوقات متأخرة من الليل للتأكد من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس وتنفيذ تعليماته وذلك بدائرة شبرا وبنها وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية والحرم الأمني، وتوعية الخدمات باللازم من حيث فحص المترددين من خلال نقاط الفرز بالاشتراك مع الأمن الإداري.

كما شدد على يقظة الأقوال الأمنية وضباط البحث بالمرور بمحيط المنشآت الدينية، وانتشار وتمركز الأمن المركزي.

وقال مدير الأمن إنه لا ينام وأنه يتابع بنفسه الخدمات الأمنية في أوقات متغيرة ومتفرقة علي مدار الـ 24 ساعة للتأكد من تنفيذ التعليمات المتبعة لتأمين الكنائس.

وأضاف مدير الأمن أن الشرطة والجيش هما العين الساهرة علي حماية المواطنين وحفظ الأمن والأمان، مؤكدًا تصديهم بكل شدة لكل من يحاول أن يعكر صفو المصرين خلال المناسبات والأعياد.