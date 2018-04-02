رفعت: كلمة قالها "السيسي" ستمنع تعديل الدستور

02 أبريل 2018 - 05:32 ص

أكد الدكتور خالد رفعت صالح - مدير مركز "طيبة" للدراسات السياسية - رفضه التام لفكرة تعديل الدستور لزيادة مدد الرئاسة .



وقال "صالح" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "طب عشان منختلفش من أولها انا ضد أى تعديل للدستور لتعديل فترات او مدة الرئاسة للأسباب التالية :

= المادة 226 من الدستور تمنع بشكل قاطع أى تعديل لمواد الحريات أو مدة او عدد فترات الرئاسة".



وأضاف: "أى تعديل للدستور لكى يتمكن الرئيس من الحكم لفترات أبدية هو تفصيل للدستور لحساب شخص واحد. .. و مهما كنت معجب بالسيسي ما الضمانة أن يأتى بعده رئيس سئ لا يستطيع الشعب التخلص منه بنهاية المدتين".



وأردف: "معرفة أى رئيس انه سيترك منصبه بعد نهاية المدتين هى أكبر ضمان انه يحسن عمله بعكس إحساسه إنه محصن فى منصبه حتى يموت" .. مضيفا: "إعلان السيسي نفسه فى لقائه مع التليفزيون الأمريكي أنه لا يرغب فى أى فترة ثالثة وأنا أصدقه"..

