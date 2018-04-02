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كوبر يترك مصر لتدريب الأرجنتين بكأس العالم .. هذا هو البديل

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قيام الصحافة الأرجنتينية والإسبانية بتداول أخبار قوية عن تولي هيكتور كوبر - المدير الفني لمنتخب مصر - مهمة تدريب منتخب بلاده "الأرجنتين" في كأس العالم المقرر إقامته بعد أسابيع بروسيا .

وقال "شوبير" إن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة جدًا لدرجة تكاد تجعل "كوبر" أصبح مدربًا للأرجنتين بالفعل .

بينما أعلن نصر محروس - المذيع بقناة "LTC" - عن تعيين الكابتن حسام البدري بديلا لهيكتور كوبر مقابل راتب خيالي ، مؤكدًا أن الأخير سيرحل بالفعل عقب كأس العالم.

قبل أن يعود "شوبير" ويعلن في نهاية الحلقة أن خبر رحيل "كوبر" ما هو إلا "كذبة إبريل" مشيرًا إلى أنها دعابة منه.

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