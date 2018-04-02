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مسيحيون مصريون يتوجهون للقدس للاحتفال بعيد القيامة

دفتر أحوال الوطن

مطار القاهرة
مطار القاهرة

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عيد القيامة

مسيحيين في القدس

كشفت مصادر بمطار القاهرة عن مغادرة نحو 433 مسيحيًا إلى القدس المحتلة ، وذلك من أجل الاحتفال بعيد القيامة .

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" (رسمية)، قال المصدر إن المسافرين المسيحيين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأنهى فريق أمني إجراءات سفرهم، على متن طائرتين تابعتين لـ"سيناء للطيران"، وهي شركة مصرية تنظم رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

وأضاف أن هؤلاء المسيحيين يتوجهون من تل أبيب إلى مدينة القدس، للاحتفال بعيد القيامة (الأحد)، ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة انطلاق ثلاث رحلات أخرى إلى تل أبيب.

وتحيي الطوائف المسيحية، التي تعتمد التقويم الغربي، الأحد، عيد القيامة، بينما تحييه الطوائف، التي تتبع الشرقي، في 8 نيسان/ أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تُسير "سيناء للطيران" 26 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، لنقل نحو 4700 مسيحي، لحضور عيد القيامة في القدس، والقيام بجولات سياحية في الأماكن المقدسة بمدينة بيت لحم وكنيسة القيامة.

ويتوافد هذه الأيام على القدس حجاج مسيحيون من أنحاء العالم للمشاركة في عيد القيامة وزيارة الأماكن المقدسة.

وعيد القيامة هو المناسبة الأبرز كنسيا مع عيد الميلاد، ويرمز إلى قيامة السيد المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من دفنه عقب صلبه، بحسب المعتقدات المسيحية.

وبعد عام من توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية السلام، قررت الكنيسة الأرثوذكسية (أعلى هيئة دينية للكنيسة)، في 26 آذار/ مارس 1980، حظر سفر أتباع الكنيسة إلى القدس، ما دامت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك دعما للقضية الفلسطينية، لكن وقعت خروقات للقرار.

ولا يوجد مثل هذا الحظر في الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بمصر.

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