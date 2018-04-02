» شاهد .. أردوغان يظهر بالزي العسكري على حدود سوريا

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أردوغان
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سوريا

أردوغان

عفرين

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتديًا الزي العسكري لجيش بلاده ، وذلك أثناء زيارته لمخفر حدودي في ولاية "هطاي" جنوب تركيا.

جاء ذلك بعد مشاركته في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) بولاية هطاي المحاذية للحدود مع سوريا.

ورافق أردوغان -الذي ارتدى الزي العسكري خلال زيارة مخفر "أوغول بينار" الحدودي- رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار، وقادة عسكريون.

كما رافق أردوغان في زيارته، أيضا، لفيف من الرياضيين والفنانين الأتراك الموجودين في المنطقة، للتعبير عن تضامنهم مع جيش بلادهم في عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

وفي كلمته للجنود في المخفر، قال أردوغان إن "القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون، تمكنت من تحييد 3852 إرهابيا في منطقة عفرين".

وبيّن أن" تحرير مركز مدينة عفرين قبل إتمام العملية شهرها الثاني، يعد حدثا تاريخيا، وسط ذهول العالم من بطولة الجيش التركي".

وهنأ أردوغان في هذا الإطار الجيش وقوات الدرك والشرطة التركية، والجيش السوري الحر.

وفي 24 آذار/مارس الماضي، تمكنت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" من السيطرة الكاملة على منطقة عفرين، بعد حوالي شهرين على انطلاق العملية، وشرعت في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفاتهم، وتأمين عودة الأهالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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