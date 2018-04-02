» صحيفة إسبانية: محمد صلاح يتفوق على "ميسي"

02 أبريل 2018 - 07:50 ص

سلطت صحيفة "الكونفيدنسيال" الإسبانية الضوء على الأداء المبهر الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه "ليفربول" ، مؤكدة أن الفرعون المصري بات يتفوق على النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" بواقع 4 أهداف ، وذلك خلال منافستهما على نيل الحذاء الذهبي .



وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن غياب اللاعب فيليبي كوتينيو، لم يمنع فريق ليفربول من التألق، وذلك بفضل وجود محمد صلاح. وقد تصدر اللاعب السابق لفريق روما، محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي من خلال أهدافه المتتالية. وتجدر الإشارة إلى أن صلاح أحرز حتى الآن 29 هدفا، لعل آخرها هدفه ضد فريق كريستال بالاس في الدقيقة 84. نتيجة لذلك، بات صلاح ينافس اللاعب لويس سواريز صاحب أعلى حصيلة من الأهداف في صفوف فريق ليفربول منذ ربع قرن "حسب ترجمة عربي 21".



وأشارت الصحيفة إلى أن تاريخ المهاجم المصري الكروي لم يكن حافلا بالانتصارات، حيث تخلله بعض الاخفاقات.انضم صلاح إلى فريق تشيلسي في يناير/كانون الثاني سنة 2014، لكنه لم يلعب سوى 19 مباراة تحت قيادة جوزيه مورينيو، طوال سنة كاملة. وخلال سوق الانتقالات الصيفي، تنازل عنه الفريق لصالح نادي فيورنتينا الإيطالي. وخلال سنة 2015، تعاقد صلاح مع فريق روما، لكنه لم يتمكن من من تسجيل هذا العدد من الأهداف، كما هو الحال في الوقت الراهن ضمن فريق ليفربول.



وأوردت الصحيفة أن صلاح قدم أداء مبهرا في صفوف ليفربول، في حين مثل انضمامه لهذا الفريق علامة فارقة في مسيرته الكروية. وقد شارك صلاح خلال هذا الموسم في 41 مباراة وسجل 37 هدفا. في المقابل، لعب صلاح 83 مباراة مع فريق روما وسجل 34 هدفا خلال موسمين. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب المصري المتألق قد سجل 29 هدفا في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم، علما وأن فريقه سيخوض ست مباريات متبقية.



وأضافت الصحيفة أن صلاح تفوق على ميسي بأربعة أهداف مع العلم أن فريق برشلونة متأخر بمباراتين في الدوري مقارنة بليفربول. ومن المتداول في الأوساط الكروية أن الأرجنتيني ميسي يعد من أشد المنافسين الرئيسيين لصلاح من أجل الحصول على جائزة الحذاء الذهبي. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في هذه القائمة كل من مهاجم فريق توتنهام هاري كين، ولاعب فريق باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، ولاعب فريق لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي. والجدير بالذكر أن اللاعب الأفريقي ديدييه دروغبا قد تألق بدوره في صفوف فريق ليفربول خلال سنة 2010.



وأفادت الصحيفة أن النوادي لم تعد تهتم فقط بالجوانب الفنية والتكتيكية للاعب من أجل تقييم حجم صفقة الشراء. وبناء على ذلك، يعد انتداب محمد صلاح مفيدا للغاية لفريق ليفربول والدوري الإنجليزي بصفة عامة. فضلا عن ذلك، أصبحصلاح معشوق الجماهير المصرية، حيث تعتبر كرة القدم من الأنشطة المقدسة في بلد يفوق تعداد سكانه المائة مليون. ومن المثير للاهتمام أنه لم يتمكن أي فريق أفريقي من منافسة الفرق المصرية في الحصول على الألقاب القارية للمنتخبات والأندية.



وفي الختام، أحالت الصحيفة إلى أن صحيفة "آي" البريطانية نشرت تقريرا يبين مدى عشق المشجعين المصريين لشخص محمد صلاح، الأمر الذي وصل حد الهوس. ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد المصريين المشاركين في لعبة "فانتازي"، اللعبة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، من 201 ألف إلى 507 ألف منذ الموسم الماضي إلى الآن.ويعود الفضل إلى محمد صلاح لارتفاع هذا العدد. نتيجة لذلك، أصبح عدد المشاركين من مصر في اللعبة يمثلون ثاني أكبر نسبة بعد إنجلترا.



