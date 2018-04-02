» شاهد .. نجوم كبار يضعون أهداف في أنفسهم بطريقة مضحكة

02 أبريل 2018 - 08:01 ص

بثت قناة "سير أليكس" لكرة القدم مقطعًا فيديو مجمع لعدد من الأهداف العكسية التي وضعها لاعبو الفرق في أنفسهم .



وعرضت القناة، في الفيديو ، 25 هدفا عكسيا، من بينهم هدف النجم الويلزي، غاريث بيل، في شباك فريقه السابق توتنهام هوتسبرز، قبل انتقاله لريال مدريد، فضلا عن هدف روبين فان بيرسي في شباك منتخب هولندا.



كما يظهر في الفيديو هدف حارس مرمى نادي الفيصلي الأردني، محمد شطناوي، الذي حاول إزاحة الكرة من أمام مهاجم الخصم بضربة مزدوجة عكسية، إلا أن الكرة سكنت شباكه.



