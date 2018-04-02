» 28 مليون هندي يتقدمون لوظيفة .. كم راتبها؟

02 أبريل 2018 - 08:09 ص

كشفت وسائل إعلام هندية عن تقدم نحو 28 مليونًا و 300 ألف شخص لشغل 90 ألف وظيفة في السكك الحديدية لبلادهم ، رغم أن جميعها لمهن بسيطة ، أرقاها مهنة "تقني" ، وراتبها لا يتعدى 300 دولار .





الإيرادات 29 مليارا والأرباح 980 مليونا فقط

في إعلانها عن الوظائف التي انتهى التقدم إليها عبر الإنترنت بعد شهر، ذكرت Indian Railwais المملوكة للقطاع العام منذ تأسست قبل 172 سنة، أنها بدأت خلال الفترة الأخيرة بعملية تحديث كبيرة بقيمة 130 مليار دولار، بحسب ما قرأت "العربية.نت" أيضا في موقعها، المتضمن أن عدد العاملين فيها حاليا يزيد عن مليون و400 ألف عامل وموظف، وتملك ما يزيد عن 300 ألف عربة مقطورة، كهربائية وعلى الديزل، لنقل الركاب والبضائع.

قسم من إحدى صفحات طلب الوظيفة، وهو بحجم كتاب تقريبا

في حيثيات وموجبات عملية التطوير، شرحت الهيئة التي بلغت إيراداتها تريليونا و874 مليار روبية العام الماضي، تعادل 29 مليار دولار تقريبا، منها 980 مليونا أرباح صافية، أنها تسعى إلى تشغيل 26000 سائق قطار وتقني جديد، إضافة إلى 63000 لوظيفة حمال وحداد وجامع نفايات وما شابه، ممن يجب أن يكون عمر الواحد منهم 18 كحد أدنى و31 كأقصى، لتأمين مزيد من الخدمات لركابها، وهم بالمليارات.

أكثر من 10 مليارات راكب على 121 ألف كلم سكك حديد

الركاب المسجلون بلغوا في 2017 مع تقديرات عددهم حتى مارس هذا العام، أكثر من 10 مليارات مستخدم، ممن يمكن لأي مستغرب من هذا العدد الكبير، مشاهدة الفيديو المعروض أدناه ليعرف السبب، فهو لقطار هندي مكتظ في كل مكان فيه بالركاب، إلى درجة أن أي عصفور قد لا يجد فسحة على سطحه ليضع قدميه أو يرفرف جناحاه فيها، مع ذلك نرى القطار يصل إلى إحدى المحطات المحتشد فيها آلاف ينتظرونه لركوبه.



أما من يستغرب عدد المتقدمين الكبير للوظائف المعلن عنها، فإن إحدى الصحف، وهي Nava Bharat أو "الهند الجديدة" الواسعة الانتشار، ذكرت في موقعها، أنه لو جعلت هيئة السكك الحديدية العمر الأقصى للمتقدم لإحدى الوظائف الجديدة 40 سنة "لزاد عدد المتقدمين لشغل التسعين ألف وظيفة عن 40 مليونا" وفقا لاستنتاجها الوارد في خبر الذي ذكرت فيه الأغرب أيضا، وهو أن استمارة التقدم بطلب إحدى الوظائف مكونة من 57 صفحة، على الراغب ملء كل بند فيها، مع إثبات هويته، ليعمل في هيئة تمر قطاراتها يوميا على ما يزيد طوله عن 121 ألف كيلومتر من سكك الحديد.