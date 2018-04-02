الإبراشي يفك لغز عودة "أبو تريكة" إلى مصر

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وائل الابراشى

ابو تريكة

فسر الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج العاشرة مساءً - سر عودة الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة إلى مصر خلال أيام ، مؤكدًا أن هناك "اتصالات و مفاوضات" أجريت مع اللاعب قبل أن يقرر العودة .

وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" : "الاتصالات هنا بعيدة عن الجانب القضائي ، فالقانون سوف يأخذ مجراه ، لكن لا يصح أن تضع أبو تريكة في مربع معين وتظل توجه له الاتهامات ، فهو منذ 5 سنوات لم يتحدث في السياسة ، ولديه رغبة شديدة من أجل العودة لمصر ".

وتابع: "البعض يضعون ألغامًا أمام عودة أبو تريكة ولا أفهم لماذا؟ فهو ليس منافسًا لهم .. أتمنى أن يبعتدوا قليلًا لكي تعود هذه القيمة الرياضية إلى مصر".

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