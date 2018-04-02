كلوب: هذه المباراة غيرت مجرى حياة صلاح‎

02 أبريل 2018 - 08:34 ص

كشف يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن المباراة التي غيرت مجرى حياة النجم المصري محمد صلاح.



وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة إندبيندنت يوم الأحد: "كل لاعب يملك لحظات تغير مشواره، اعتقد أن ما حدث في مباراة مصر والكونغو أحد أهم لحظات حياة صلاح".





وأضاف "ماذا يمكن يحدث لأي شخص لو وضع في موقف صلاح قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت في الوقت بدل الضائع".

وواصل "أفضل شيء هو كيفية احتفال فريق مصر بالحصول على ركلة الجزاء، أنا لم أر ذلك في حياتي، لم تحتفل ألمانيا عام 1990 بالفوز بكأس العالم بهذه الطريقة".

واستطرد "بعد ذلك فكروا في الشخص الذي يمكنه تسديد الكرة وكان صلاح.. يا له من ضغط".

الدولي المصري قاد منتخب بلاده للفوز على الكونغو 2-1 واقتناص بطاقة التأهل لكأس العالم 2018 قبل جولة من نهاية التصفيات بطريقة درامية.



في ذلك الوقت لم يكن يملك صلاح في رصيده من الأهداف بالدوري الإنجليزي سوى 4 أهداف فقط، لكنه سجل 25 هدفا عقب العودة من القاهرة في أكتوبر ليتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا قبل 6 جولات من نهاية الموسم.





