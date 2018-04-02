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علاج مرضى فيروس "سى" بـ7 وحدات صحية ببنى سويف

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة ببني سويف عن استكمال المبادرة القومية للقضاء على فيرس سي، والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال المسح الصحي للمواطنين لاكتشاف الإصابة بالفيروس بـ7 وحدات صحية.


وأشار السعيطى إلى أن الوحدات الصحية التي تتضمن المسح الصحي للمواطنين لاكتشاف الإصابة بفيروس سي هى "مركز صحة الأسرة بالميمون بمركز الواسطي، مركز صحة الأسرة بدلهانس بمركز الفشن، مركز صحة الأسرة باشمنت بمركز ناصر، مركز صحة الأسرة بشاطر زاده بمركز إهناسيا، مركز صحة الأسرة بطنسا بمركز ببا، مركز صحة الأسرة بمازورة بمركز سمسطا، مركز صحة الأسرة بتزمنت الشرقية بمركز بنى سويف" .


وأكد وكيل وزارة الصحة إجراء المسح الصحي لفيروس سي وقياس ضغط الدم وقياس السكر في الدم وقياس كتلة الجسم وفى حال اكتشاف مرضى إيجابي فيروس سي يجرى تحويل الحالة لوحدات الفيروسات بالمستشفيات لاستكمال التحاليل اللازمة وصرف العلاج.

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