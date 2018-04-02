  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

صورة الخبر

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

أردوغان ونتنياهو

حرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان

يوسف زيدان

بالفيديو.. يوسف زيدان: رجال الدين "بلوى"

عمرو هاشم ربيع

4 أسباب وراء الأصوات الباطلة.. أخطرهم "الأخير"

جابر القرموطي

"القرموطي" يقبل على فعل صادم على الهواء

جبالي المراغي

نائب عن غلق المصانع: "الإخوان" السبب

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

مصرع طفل غرقا بعد سقوطه من معدية نيلية ببني سويف

قضايا وحوادث

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

وفاة طفل ركله خطيب والدته لمنعه من الخروج

#

انهيار عقار تراثي ونجاة مئات التلاميذ من كارثة

#

هارب من 50 سنة سجنا سقط في يد الشرطة بالحشيش فى بنى سويف

#

مصرع عامل «صيني الجنسية» بمصنع أسمنت فى بنى سويف

فساد

سرقة

محاكمة

البنك الزراعي

بنك التنمية

لقي طفل مصرعه عقب سقوطه من معدية نيلية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف ونقلت جثته إلى مستشفى ناصر المركزي.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من مأمور مركز ناصر باستقبال مستشفى ناصر المركزي جثة طفل يدعى "كريم أحمد محمود" 12 سنة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق أودت بحياته ليصل إلى المستشفى جثة هامدة كشفت تحريات اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية ان الطفل أثناء وجوده على متن معدية النيل بقرية أشمنت انزلقت قدمه وسقط فى النيل ليلقى مصرعه على الفور تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها
» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة
» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"
» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» تصريح غريب لـ"الأرصاد" عن حالة الطقس
» علماء يتوصلون لسر طرقعة الأصابع
» أمريكي يربح نصف مليار دولار من "يناصيب" باعها له مصري
» رئيس شعبة المستوردين: السيسى شخصية وطنية ويحارب لوحده

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح