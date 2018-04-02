مصرع طفل غرقا بعد سقوطه من معدية نيلية ببني سويف

02 أبريل 2018 - 09:12 ص

لقي طفل مصرعه عقب سقوطه من معدية نيلية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف ونقلت جثته إلى مستشفى ناصر المركزي.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من مأمور مركز ناصر باستقبال مستشفى ناصر المركزي جثة طفل يدعى "كريم أحمد محمود" 12 سنة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق أودت بحياته ليصل إلى المستشفى جثة هامدة كشفت تحريات اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية ان الطفل أثناء وجوده على متن معدية النيل بقرية أشمنت انزلقت قدمه وسقط فى النيل ليلقى مصرعه على الفور تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.