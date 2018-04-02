ضبط 19 طن أسمدة زراعية ودقيق ببني سويف

02 أبريل 2018 - 09:14 ص

ضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف بمديرية أمن بنى سويف بقيادة العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين "م. ل. ع" تاجر مقيم بقرية ميدوم بمركز الواسطى شمال المحافظة لحيازته أسمدة زراعية كيماوية مخصصة للجمعيات الزراعية محظور تداولها في الأسواق وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وحررت الحملة القضية رقم 2704 جنح قسم بنى سويف لسنة 2018 ضد "محمود. ع. س." مقيم بندر بنى سويف مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة الدقيق وقدرها 10 طن و700 كيلو دقيق للسوق السوداء والقضية رقم "2/119" جنح قسم مباحث التموين لسنة 2018 ضد "خليل. س. ج." مقيم مركز سمسطا مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة الدقيق كمية 2طن و350 كيلو.





كما ضبطت الحملة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية "ح. أ. ع." مقيم بندر الفشن مدير مستودع بوتاجاز لتصرفه في حصة البوتاجاز كميه وقدرها 139 أسطوانة من حصة المستودع وتحرر له القضية رقم 51 جنح مركز الفشن لسنة 2018 وتولت النيابة التحقيق