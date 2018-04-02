تسمم مسعف وسائق إسعاف بعد توصيلهما مريضا ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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نقلت سيارة إسعاف مسعف وسائق بوحدة إسعاف طنسا بمركز ببا جنوب بنى سويف للمستشفى العام لإصابتهما بتسمم غذائى إثر تناولهما وجبة غذائية من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة بنى سويف، بعد قيامهما بنقل حالة مرضية للمستشفى وفى طريق العودة وكان اللواء جرير مصطفى مدير الأمن تلقى إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بوصول سعيد أحمد إسماعيل مسعف ومحمد زكى سائق إسعاف بوحدة إسعاف طنسا بمركز ببا لمستشفى بنى سويف العام. وتبين من التحريات العميد خالد عبدالسلام أنهما  أصيبا بتسمم غذائى عقب قيامهما بتوصيل حالة مرضية لمستشفى بنى سويف العام قاما بتناول وجبة دجاج من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة بنى سويف وعند عودتهما لوحدة الإسعاف مقر عملهما شعرا بحالة إحياء شديد وتم نقلهما على أثرها بسيارة إسعاف لمستشفى بنى سويف العام للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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