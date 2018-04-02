  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

صورة الخبر

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

أردوغان ونتنياهو

حرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان

يوسف زيدان

بالفيديو.. يوسف زيدان: رجال الدين "بلوى"

عمرو هاشم ربيع

4 أسباب وراء الأصوات الباطلة.. أخطرهم "الأخير"

جابر القرموطي

"القرموطي" يقبل على فعل صادم على الهواء

جبالي المراغي

نائب عن غلق المصانع: "الإخوان" السبب

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

"نقل النواب": "عايزين نركبكم قطر زي بتاع ألمانيا"

آخر الأخبار

هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هذه حقيقة اتهام "عبدالعال" للنواب بـ"الابتزاز"

#

أديب عن تغيب النواب: "لسه بيعملوا اصطباحة"

#

رجل يختطف حافلة للتوجه إلى ملهى ليلى

#

7 مطالب لتكتل 25-30 بالإسكندرية بعد إعلان تهويد القدس


أكد هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطوير السكك الحديدية سيأخذ سنوات، قائلاً: "عايزين اللي يركب قطر في ألمانيا يجي يركب زيه في مصر".

وأضاف "عبد الواحد" في مداخلة مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن هذا الأمر سيتكلف مبالغ ضخمة، ويأخذ وقتًا طويلاً، لافتا إلى أن التوجه الأهم هو أمان وسلامة الراكب، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الأجزاء المنهارة من القضبان فى قطارات الغلابة لتطويرها.

وشدد على أنه في عام 2022، سيكون هناك تطور ملحوظ وظاهر في كل شيء في السكك الحديدية، موضحًا أن البنية الأساسية منهارة وأصابها التدهور من سنوات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها
» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة
» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"
» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» تصريح غريب لـ"الأرصاد" عن حالة الطقس
» علماء يتوصلون لسر طرقعة الأصابع
» أمريكي يربح نصف مليار دولار من "يناصيب" باعها له مصري
» رئيس شعبة المستوردين: السيسى شخصية وطنية ويحارب لوحده

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح