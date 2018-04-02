"نقل النواب": "عايزين نركبكم قطر زي بتاع ألمانيا"

02 أبريل 2018 - 09:39 ص





أكد هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطوير السكك الحديدية سيأخذ سنوات، قائلاً: "عايزين اللي يركب قطر في ألمانيا يجي يركب زيه في مصر".



وأضاف "عبد الواحد" في مداخلة مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن هذا الأمر سيتكلف مبالغ ضخمة، ويأخذ وقتًا طويلاً، لافتا إلى أن التوجه الأهم هو أمان وسلامة الراكب، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الأجزاء المنهارة من القضبان فى قطارات الغلابة لتطويرها.

وشدد على أنه في عام 2022، سيكون هناك تطور ملحوظ وظاهر في كل شيء في السكك الحديدية، موضحًا أن البنية الأساسية منهارة وأصابها التدهور من سنوات.

