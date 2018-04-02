» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري

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أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة الاسماعيلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدوري ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، ومحمد عبد الحافظ حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وسعيد حمزة حكماً خامساً.

ولمباراة الأهلي وطنطا: يديرها تحكميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ويعاونه هاني عبد الفتاح ووائل مصطفى، ومحمد علاء هاشم حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد صابر حكماً خامساً.


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