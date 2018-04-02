تعرف على أسعار الدولار اليوم

02 أبريل 2018 - 09:47 ص

تقدم "المصريون" خدمة أسعار الدولار للقراء، حيث شهد سعر الدولار في تعاملات، اليوم، الاثنين،استقرارًا نسبيا، حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.5917 جنيه للشراء و17.6911 جنيه للبيع.

وسجَّل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي و البنك المصري الخليجي 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وفي بنوك: (كريدي أجريكول ، والاهلي الكويتي، والشركة المصرفية العربية الدولية) نحو 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنوك ( المصرف المتحد ، المصري لتنمية الصادرات ، بلوم مصر، البركة ، مصر إيران للتنمية ) 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في (البنك التجاري الدولي ، التعمير والاسكان ، الاسكندرية ، عودة ) 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع ، وسجل في العربي الافريقي الدولي و القاهرة 17.58 جنيه للشراء و 17.68 جنيه للبيع .

وسجل أقل سعر للدولار في بنوك (مصر، الاهلي المصري، الزراعي) 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.