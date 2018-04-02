» رئيس شعبة المستوردين: السيسى شخصية وطنية ويحارب لوحده

02 أبريل 2018 - 10:01 ص

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصية وطنية ويحارب "لوحده"، لافتا إلى أن الحكومة "خبرتها محدودة".

وشدد "شيحة" خلال لقاء ببرنامج "الشارع المصري"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم ، على أن الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري "مصطنعة"، مثل ارتفاع أسعار الأسمنت بسبب الاحتكار.

ولفت أحمد شيحة ،رئيس شعبة المستوردين ، إلى أن ارتفاع أسعار الحديد كانت أيضا بسبب الاحتكار، موجهًا رسالة إلى الرئيس قائلا: "إحنا معاك وفي ضهرك".