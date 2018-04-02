أمين: تعطيل لجنة محلب جريمة

02 أبريل 2018 - 10:03 ص

انتقد محمد أمين الكاتب الصحفى، قرار تعطيل لجنة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب الخاصة باسترداد الأراضى التابعة للدولة ومستحقاتها المتوقع بعد التنسيق الجديد مع هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن القرار يبدو سريًا وأن هناك عدة تساؤلات يجب الرد عليها مرددًا: "ما هى حصيلة أعمال لجنة محلب؟ وما هى المساحات التى تم تقنين أوضاعها حتى الآن؟ كم من الأموال دخلت خزينة مصر؟.. كيف تم استخدام هذه الأموال؟ إلى أى مدى يتفاعل أصحاب الأراضى؟".

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "مصر زمانها جاية" أن تعطيل هذه المهمة جريمة والتقاعس عن تحصيل حق الدولة جريمة فكل موظف أو محافظ مسؤول عن محافظته لابد ان يكون معيار اختيار المحافظين على أساس إنجاز هذا الملف.. طبعاً بالإضافة إلى إنجاز ملفات أخرى فى حياة الناس.

وأوضح أن هذه اللجنة هى الفرصة الأخيرة، كما قال محلب وهذه المهمة لابد من إنجازها، كما قال أحمد جمال الدين، مرددًا: "يبقى السؤال: من الذين يعطلون المهمة؟.. هل هم الموظفون أم هم الذين استولوا على أراضى الدولة؟.. التأخير ممن؟.. كم من الوقت نحتاج؟".

وجدير بالذكر أن لجنة استرداد الأراضى التابعة للدولة بدأت التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل فى مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التى تؤدى إلى البطء لمحاسبة من يقصر فى أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50% منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات فى هذا الملف ضد المتأخرين فى الإجراءات.