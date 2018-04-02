  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:46 ص
بحث متقدم
المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

صورة الخبر

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

أردوغان ونتنياهو

حرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان

يوسف زيدان

بالفيديو.. يوسف زيدان: رجال الدين "بلوى"

عمرو هاشم ربيع

4 أسباب وراء الأصوات الباطلة.. أخطرهم "الأخير"

جابر القرموطي

"القرموطي" يقبل على فعل صادم على الهواء

جبالي المراغي

نائب عن غلق المصانع: "الإخوان" السبب

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

أمين: تعطيل لجنة محلب جريمة

الحياة السياسية

محمد امين
امين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يُشكل لجنة لطرح أراضي تنمية شمال سيناء

#

"السيسي" يصدر قرارا هاما بشأن أراضي شمال سيناء

#

رجب حميدة يستقيل من حزب "عنان" ويهاجمه

#

أمين سر "دينية النواب": الإلحاد أخطر من الإرهاب

الحكومة المصرية

ابراهيم محلب

هيئة الرقابة الإدارية

لجنة استرداد اراضى الدولة

 انتقد محمد أمين الكاتب الصحفى، قرار تعطيل لجنة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب الخاصة باسترداد الأراضى التابعة للدولة ومستحقاتها المتوقع بعد التنسيق الجديد مع هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن القرار يبدو سريًا وأن هناك عدة تساؤلات يجب الرد عليها مرددًا: "ما هى حصيلة أعمال لجنة محلب؟ وما هى المساحات التى تم تقنين أوضاعها حتى الآن؟ كم من الأموال دخلت خزينة مصر؟.. كيف تم استخدام هذه الأموال؟ إلى أى مدى يتفاعل أصحاب الأراضى؟".

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "مصر زمانها جاية" أن تعطيل هذه المهمة جريمة والتقاعس عن تحصيل حق الدولة جريمة  فكل موظف أو محافظ مسؤول عن محافظته لابد ان يكون معيار اختيار المحافظين على أساس إنجاز هذا الملف.. طبعاً بالإضافة إلى إنجاز ملفات أخرى فى حياة الناس.

وأوضح أن هذه اللجنة  هى الفرصة الأخيرة، كما قال محلب وهذه المهمة لابد من إنجازها، كما قال أحمد جمال الدين، مرددًا: "يبقى السؤال: من الذين يعطلون المهمة؟.. هل هم الموظفون أم هم الذين استولوا على أراضى الدولة؟.. التأخير ممن؟.. كم من الوقت نحتاج؟".

وجدير بالذكر أن لجنة استرداد الأراضى التابعة للدولة  بدأت التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل فى مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التى تؤدى إلى البطء لمحاسبة من يقصر فى أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50% منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات فى هذا الملف ضد المتأخرين فى الإجراءات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها
» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة
» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"
» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» تصريح غريب لـ"الأرصاد" عن حالة الطقس
» علماء يتوصلون لسر طرقعة الأصابع
» أمريكي يربح نصف مليار دولار من "يناصيب" باعها له مصري
» رئيس شعبة المستوردين: السيسى شخصية وطنية ويحارب لوحده

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح