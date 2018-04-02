» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي

02 أبريل 2018 - 10:08 ص





حقق اللاعب محمد النني، المصري المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، أمنية "عمر" نجل الشهيد أحمد شبراوي، أحد أبطال الصاعقة بالقوات المسلحة الذين استشهدوا في سيناء.



أرسل المصري المحترف في الدوري الإنجليزي، خلال رسالة عرضها برنامج "مصر النهاردة" الذي يقدمه خيري رمضان، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، رسالة بالصوت والصورة إلى نجل الشهيد "شبراوي"، قال له فيها: "أزيك يا عمر يا حبيبي، يارب تكون بخير كان نفسي أشوفك واقعد معاك بس عندي ماتش عايزك تشجعني، ولما هاجي مصر هاقعد معاك، سلام يا حبيبي.

وأهدى النني لابن الشهيد "تيشيرت" خاص به، وعليه إمضاء كل لاعبي المنتخب الوطني، وهى الأمنية التي كان يحلم بها نجل الشهيد.



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