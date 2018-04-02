بالفيديو.. يوسف زيدان: رجال الدين "بلوى"

02 أبريل 2018 - 10:27 ص

هاجم الكاتب يوسف زيدان رجال الدين، أثناء حديثه عن دور الكنيسة في إجهاض الحركة العلمية في العصور الوسطى، مردفًا: "رجال الدين بلوى عبر التاريخ".

وأضاف زيدان خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، مساء أمس الأحد، أن الكنيسة نكّلت بالعالمين نيكولاس كوبرنيكوس وجاليليو؛ بسبب نظريتهما حول كروية الأرض.

وأوضح أن جاليليو اتفق مع الكنيسة على إصدار كتاب حول الأرض، يضم نصفه الأول النظرية الأرسطية القائلة بأن الأرض هي مركز الكون، ونصفه الثاني يخصص للآراء القائلة باستدارة الأرض.

ولفت زيدان إلى أن الجماهير انحازت إلى النصف الآخر من الكتاب، الذي ينفي أن الأرض مركز الكون، ما دفع الكنيسة إلى الانقضاض على الكتاب ومؤلفه بدعوى الانحياز إلى القول الثاني، مهاجما رجال الدين مرة أخري قائلا: " بعض المتزمتين منهم يمثلون عائقًا أمام التقدم العلمي".