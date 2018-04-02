فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

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فيس بوك

الشروق

امل رزق

وزير الصجة

المسشتفيات

استغاثت الفنانة  أمل رزق، بوزير الصحة لإنقاذها  بعد مرورها بوعكة صحية شديدة، مؤكدة أنها لم تجد أى غرفة فارغة منذ فجر اليوم فى  مستشفى داخل المنطقة التى تقطن بها بمدينة الشروق.

وقالت رزق خلال فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها تريد وزير الصحة أن يتدخل من أجل تسهيل دخولها إلى إحدى غرف الرعاية المركزة بأى مستشفى  بمنطقة الشروق  نظرًا لسوء حالتها الصحية  وعدم توفر غرف فى المستشفيات.

وتابعت رزق قائلة: "الحقوني أنا بموت ومش لاقية سرير في الرعاية في مستشيفى الشروق وجوزي بيلف بيا من الفجر على المستشفيات انا بناشد وزير الصحة ".

شاهد الفيديو ..

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