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القبض على المتهمين بسرقة مراوح من إحدى مدارس المنيا

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المتهمين
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تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط المتهمين بسرقة مجموعة من المراوح بإحدى المدارس ببندر المنيا وتمت إحالتهم للنيابة للتحقيق

 وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا قد تقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية يفيد بأنه تلقى بلاغًا من  طارق ق م سن 48 مدير مدرسة بدائرة قسم المنيا باكتشافة كسر أحد أبواب غرف المدرسة وسرقة (21) مروحة سقف عهدة المدرسة ولم يتهم أحدا  بالسرقة.

 فقد توصل ضباط لتحريات التى أجرتها وحدة مباحث القسم  تبين  أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من :مصطفى ج أ سن 21 عاطل، ومحمود ب ع سن 21 عاطل (مقيمان دائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات  أقرا بصحتها وبارشادهما تم ضبط المسروقات بمسكنهما.. وبعرضها على المبلغ تعرف عليها.

 وتم التحفظ على المضبوطات  وأخطرت النيابة للتحقيق .

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