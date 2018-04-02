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"ديلي إكسبريس":

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

الرياضة

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كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، عن نوايا نادي ليفربول الإنجليزي بشأن صفقة نجم المنتخب المصري، إذ أن الريدز يفضل انتقال "صلاح" إلى برشلونة بدلاً من ريال مدريد، مرجعة ذلك إلى رغبة المدرب الألماني، يورجن كلوب، في ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، من البارسا 

وذكرت الصحيفة، أن مهاجم ليفربول "صلاح" يدغدغ خيال ريال مدريد وبرشلونة قبل فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما بعد إحرازه 37 هدفا مع الريدز في جميع المنافسات الدولية، بعد انتقاله من نادي روما الإيطالي، في هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي المرينجي هو من كشف عن رغبته أولاً لضم "صلاح"، إلا أن هناك تقارير في إسبانيا تفيد بأن "صلاح" حريص أيضًا على الانتقال إلى البارسا.

لكن موقع "دياريو جول" الإسباني، أكد أن ليفربول يفضل بيع "صلاح" لبرشلونة، ومن المفترض أن هذا بسبب رغبة يورجن كلوب في ضم عثمان ديمبيلي إلى فريقه.

 وحصل "ديمبيلي" على تقييم عالي من قبل "كلوب" في عام 2016، عندما غادر "كلوب" رين إلى بوروسيا دورتموند.

وأضافت: أن اسم ليفربول ارتبط بـ"ديمبيلي" في ذلك الوقت لكن اللاعب الدولي الفرنسي اختار الذهاب إلى ألمانيا بدلاً من ذلك، ثم انضم "ديمبيلي" إلى برشلونة، مقابل 120 مليون جنيه إسترليني في أغسطس الماضي.

ويتسارع ثلاثة أندية على ضم الفرنسي "ديمبيلي" ومهاجم برشلونة، وهم نادي أتلتيكو مدريد الاسباني، وأرسنال، وليفربول الإنجليزي، إلا أن "أتلتيكو" يرى أنه بوسعه ضم "ديمبلي" في إطار صفقة تقضي بانتقال مواطنه أنطوان جريزمان لنادي برشلونة.

وفي نفس الوقت تأكد التقارير الإسبانية إن ليفربول يرغب بشدة بضم الفرنسي إلى فريقه، موضحة أن إشادة "كلوب" العالية بـ "ديمبيلي" كلاعب جيد، يدفعه لترك "صلاح" إلى برشلونة.

ولفتت الصحيفة أن هذه الأخبار تعتبر "سيئة" لريال مدريد، الذي جعل "صلاح"، الذي جعلت منه هدفًا رائعًا لتجديد فريقها في الانتقالات الصيفية.

فى هذه الصدد، أشاد المدير الفني البلجيكى، روبيرتو مارتينيز، بصلاح على أدائه الرائع من ليفربول، كما شرح سبب تألق اللاعب مع الريدز عن نادي تشيلسي، حيث لم تنجح تجربته هناك.

وقال عن أهداف مباراة يوم الأحد: "أعتقد أن التغيير الكبير في أداء "صلاح" هو ما يفعله داخل منطقة الجزاء"، مشيرًا إلى أن "صلاح" في العام الماضي في روما كان دائما يمثل تهديدا بسرعته وقوته، أما الآن الفرق هو سيطرته الهجومية في منطقة جزاء الخصوم، وإنهائه الهجمات بشكل رائع".

وأكد "مارتينيز" أن المدرب الألماني، يورجن كلوب، هو كلمة السر وراء تألق "صلاح" مع الريدز.


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