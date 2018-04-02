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التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا

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تشكيل طنطا أمام الأهلي

يلتقي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين فريقي الأهلي وطنطا ضمن مواجهات الأسبوع الـ30 من لمسابقة الدوري الممتاز.

المارد الأحمر يدخل هذا اللقاء بعدما توج رسميا ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ40 في تاريخه.

ومن المقرر أن يخوض "البدري"، هذا اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد نجيب وأيمن أشرف وأحمد فتحي وصبري رحيل وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد حمودى وكريم نيدفيد ومروان محسن وأجاى.

فيما استبعد كل من عبد الله السعيد بسبب أزمته الشهيرة، بجانب شريف إكرامى ووليد سليمان وسعد سمير ومعلول للإصابات المختلفة.


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