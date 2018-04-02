حرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان

02 أبريل 2018 - 10:47 ص

مازالت أصداء احتجاجات يوم الأرض، والتي أدت إلى استشهاد إلى 17 فلسطينيا وجرح 1400 مصاب، حيث تبادل كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حربا علي تويتر.

وبدأت التغريدات منذ تعليق نشره أردوغان بالتزامن مع مقتل 17 فلسطينياً وجرح أكثر من 1400 آخرين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، الجمعة، إذ قال أردوغان حينها إن "إسرائيل ستقع عاجلاً أم آجلاً تحت أنقاض الظلم الذي تمارسه في فلسطين."











وأتى رد نتنياهو ليقول: "أكثر جيوش العالم أخلاقية لن يقبل دروسا في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات طويلة،" مضيفاً قوله: "يبدو أن هكذا يحيون في أنقرة #كذبة_إبريل"







ورد أردوغان بدوره مشيراً إلى أن تركيا لا تحمل "وصمة عار الاحتلال والاستعمار،" مضيفاً: "نحن لا نجلب سوى السلام والأمن والحضارة أينما نذهب."











وذكر أردوغان في تغريدة تالية: "لن نسمح أبدًا لأحد أن يُغرق هذه الأرض بالدم والنار والظلم والمعاناة لصالح جهات معينة."









ورد نتنياهو: "أردوغان ليس متعوداً على أن يتم الرد على تصريحاته. يجب أن يبدأ بالتعود على ذلك،" منتقداً الغزو التركي لقبرص في يوليو عام 1974، قائلاً: "من يحتل شمال قبرص ويغزو المناطق الكردية ويذبح المدنيين في عفرين - فلا يعظ لنا عن القيم والأخلاق".









وقد وصف أردوغان نتنياهو بأنه "إرهابي"، في خطاب متلفز موجه للحزب الحاكم في تركيا، الأحد.