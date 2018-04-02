  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
صورة الخبر

مذيع: "أخجل من كونى إسرائيلى"

بي ان سبورت

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

العاشرة مساء

تفاصيل مثيرة عن اتهام معد "الإبراشى" بالاعتداء علي شرطى

محمد ابو تريكة

أبو تريكة لن يعود لمصر إلا بعد هذا الأمر

الزمالك

حجز المدير المالي للزمالك على ذمة التحقيقات

ميدو

الإسماعيلى سيدفع ثمن أغلى طبق سلطة فى تاريخه

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

صورة الخبر

هل ينتقل محمد صلاح لـ"برشلونة" بدلا من ريال مدريد؟

بالفيديو..

أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"نصر" لـ"أبو تريكة": "لف وارجع تاني"

#

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

#

محامي أبو تريكة يكشف حقيقة عودته لمصر

#

رسالة نارية لـ"أديب" بشأن مشاهدة كاس العالم


عقب  الإعلامي عمرو أديب، على الأنباء التي تردد بشأن عودة اللاعب المعتزل محمد أبوتريكة إلى مصر من عدمه قائلا: "عودة أبو تريكة  تشغل حيز كبير من تفكير المصريين، الهري في الموضوع ده جامد".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" قائلا: "في ناس بتقول يجي وناس بتقول ميجيش، وناس بتقول إرهابي  وناس بتقول مش إرهابي، هو أنتم تاعبيين نفسكم ليه، مؤكدا أن الأمر ليس في يد أحد.
 
وتابع أديب :"إحنا لسه مش عارفين أبوتريكة إرهابي ولا مش إرهابي، القاضي هو اللي هيقول"، لافتًا إلى أننا منذ سنوات في هذا الأمر حيث يتم الحجز على أمواله، ثم يتم رفع الحجز.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ يمنى: "أنا المهدي المنتظر"
» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك
» 3 تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام "الدراويش"
» حكاية صورة "نساء البحر" التي أثارت جدل السوشيال ميديا
» إصابة مصري مقيم بالكويت بطلق ناري بالخطأ
» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها
» إحالة إداري بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة
» هذا ما قاله الطب النفسى عن ظاهرة "الجن"
» شاهد.. ما فعله "النني" مع نجل الشهيد شبراوي

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح