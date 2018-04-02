أديب: "لسه مش عارفين أبو تريكة إرهابي ولا لأ"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الأنباء التي تردد بشأن عودة اللاعب المعتزل محمد أبوتريكة إلى مصر من عدمه قائلا: "عودة أبو تريكة تشغل حيز كبير من تفكير المصريين، الهري في الموضوع ده جامد".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" قائلا: "في ناس بتقول يجي وناس بتقول ميجيش، وناس بتقول إرهابي وناس بتقول مش إرهابي، هو أنتم تاعبيين نفسكم ليه، مؤكدا أن الأمر ليس في يد أحد.
وتابع أديب :"إحنا لسه مش عارفين أبوتريكة إرهابي ولا مش إرهابي، القاضي هو اللي هيقول"، لافتًا إلى أننا منذ سنوات في هذا الأمر حيث يتم الحجز على أمواله، ثم يتم رفع الحجز.