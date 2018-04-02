» 3 تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام "الدراويش"

02 أبريل 2018 - 10:53 ص

يخوض نادي الزمالك بقياده مديرة الفني إيهاب جلال، مباراة صعبة في صراع الوصافة على المركز الثاني، أمام نادي الإسماعيلي ضمن منافسة الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري.

إيهاب جلال استقر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة، حيث سيتم إجراء 3 تغييرات على التشكيل، فسيتم الدفع بالثلاثي إسلام جمال ومحمد عبد الغني وعماد حمدي، في التشكيلة الأساسية، على حساب الثلاثي محمود علاء ومحمد عنتر ونانا بوكو.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: إسلام جمال ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومعروف يوسف وحازم إمام.

قبل الهجوم: عماد فتحي وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: باسم مرسي.