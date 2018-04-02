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جودة لأبو شقة: عليك بإعداد الوفد لـ"الحكم" فى أى وقت

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فيديو.. سليمان جودة يطالب بتعديل مدة وصلاحيات الرئيس في الدستور الجديد
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استعان سليمان جودة، الكاتب الصحفى، بحادثة تاريخية لرئيس حزب الوفد الراحل  فؤاد سراج الدين باشا حينما رفض رئيس الوفد أمام الملك فؤاد  لأكثر من مرة الدخول فى الانتخابات البرلمانية  ومقاطعتها وفضل الحزب العمل فى المجال الصحفى، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة  الرئيس الجديد للوفد عليه اتباع خطى زعماء الوفد حتى يستمر فى زعامة الحياة السياسية المصرية.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "وفد بهاء الدين" أن المستشار أبو شقة  عليه أن يسمع ويستعيد قصص زعماء الوفد السابقين  ليعرف القيمة الحقيقية للحزب ويحقق الانتصارات الحزبية  داخل البرلمان خلال الفترات المقبلة.

وتابع: "ليس مطلوباً من المستشار بهاء سوى إعداد الوفد ليكون جاهزاً للحكم فى أى وقت، لأن أول سطر فى لائحة أى حزب سياسى أنه يسعى إلى الوصول للسلطة من خلال الصناديق.. فما بالنا إذا كنا نتحدث عن الوفد الذى هو أكبر من مجرد حزب".


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