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"كوم الحاصل" تشترى "جركن الميه" بـ30 جنيهًا

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كوبي ميدان

اذاعة الجيش الاسرائيلي

حالة من الاستياء الشديد يعيشها أهالى قرية كوم الحاصل التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بعد تكرار انقطاع المياه من محطة مياه شرب برطباط بشكل دائم ما  يضطر الأهالى إلى شراء المياه بالجراكن الذى وصل سعره من 20 الى 30 جنيهًا، على الرغم من الوعود المتكررة من المسئولين بتشغيل المحطة "تلتى" لتخدم اكثر من  8 قرى بدائرة مركز مغاغة.

 قال سيد عبد الله -أحد الأهالى بالقرية- "أن الميه بقالها أسبوع مش بتيجي بقرية كوم الحاصل والناس مش قادرة تمارس حياتها أو تروح شغلها، ونذوق الأمرين في الحصول على كوب  مياه وبنشتري زجاجات المياه المعدنية للشرب والطبيخ من المحلات التجارية التى تستغل الأهالى  بسبب عدم  وجود مياه الشرب الحكومية".

وطالب الأهالي، الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي بالمنيا بالتدخل الفوري وإصلاح الأعطال الموجودة بمحطة المياه  حتى تعود الحياة لطبيعتها بالمركز ، خاصة ً أن الأطفال أو كبار السن لا يقدرون على الاستغناء عن مياه الشرب الحكومية .


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