"الصحفيين": الغرامة خير من أشياء أخرى

02 أبريل 2018 - 10:59 ص

علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفرض غرامة 150 ألف جنيه على صحيفة "المصري اليوم"، قائلا: نحن حريصون على حرية الصحافة والصحفيين، وبدأنا بالفعل في التواصل مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيتم التوصل، اليوم الاثنين، مع "المصري اليوم" لتقديم التماس للهيئة الوطنية للصحافة وإحالة الأمر لمجلس النقابة، ونتعامل مع القضية بموضوعية.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الأحد، ببرنامج "هنا العاصمة".

وتابع أن الغرامة التي فرضت على صحيفة "المصري اليوم" ربما تكون وقاية من أشياء أخرى، وممكن أن نقدم التماسًا للمجلس الأعلى بشأن الغرامة، و"حانقدر نوصل لحل لهذه الأزمة، حتى نحتفل غدًا بالنصر الجميل، الذي حدث في انتخابات الرئاسة".