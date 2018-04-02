أم شهيد في يوم الأرض: "طلعوه من الثلاجة.. باردة كثير عليه"

02 أبريل 2018 - 11:02 ص

أصعب تلك اللحظات هى التى يفقد فيها الإنسان عزيزًا عليه وأصعبها عندما تفقد الأم فلذة كبدها بعد أن كاد أن يصبح عريسًا ويملأ الدنيا حولها حياة، فتفقد هي الحياة بموته.

أبكت كلمات تلك الأم " تويتر" بعد أن فقدت نجلها في ذكرى يوم الأرض علي أيدى جنود الاحتلال برصاصة غادرة أودت بحياته.

وفى مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء علي موقع التدوينات تبكى الأم قائلة: "طلعوه من الثلاجة.. باردة كثير عليه.. يارب اللهم تقبله من الشهداء اللهم تقبله من الشهداء".



شاهد الفيديو..