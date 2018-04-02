مطاى الثانوية تمثل المنيا فى مسابقة أوائل الطلبة

02 أبريل 2018 - 11:09 ص

فاز فريق مدرسة مطاى الثانوى بالمركز الأولى على مستى محافظة المنيا، فى مسابقة أوائل الطلبة والتى تجرى بين المديريات على مستوى الجمهورية.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الفر يق سوف يمثل المحافظة فى المنافسة مع المحافظات الأخرى فى تلك المسابقة والتى بدأت اليوم بمقر اتحاد طلاب الجمهورية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة خيث يتقابل فريق محافظة المنيا مع المحافظات الفائزة فى المستوى الأول والتى تعقد تحت إشراف وزير التربية والتعليم.

وأكد عزب أن محافظ المنيا اللواء عصام البديوى طالب مديرية تعليم المني بتقديم كل الرعاية والتسهيلات للفريق من أجل التفوق أملا أن يحصل فريق المنيا على المستوى الأول على مستوى الجمهورية