نافعة يوجه رسالة ناريه للمعارضة عن "الرئاسية"

02 أبريل 2018 - 11:17 ص

طالب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قوى المعارضة السياسية بأن توضح دورها خلال الفترة القادمة داخل معترك الحياة السياسية من أجل إحداث تغيير سلمى فى الاوضاع، خاصة بعد بداية الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الاسبوع الماضى .

وقال نافعة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" فترة الولاية الثانية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل مصر، وعلينا مشاهدة ما سيحدث من امور خلال الفترات القادمة ".

وأضاف استاذ العلوم السياسية قائلا :"كيف ستتصرف المعارضة؟ هل تنجح في الضغط لتحويل انتخابات 2022 إلى فرصة حقيقية للتغيير السلمي أم تستمر في المكابرة والمزايدة على بعضها البعض ".

ومن جانبهم علق نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال عبد الله الحبشى: " حضرتك بتتكلم عن المعارضة وكأنه بيُسمح بالنقد! ".

وقال أحمد :" طالما الاسلام السياسي موجود لن تكون هناك ديمقراطية فى مصر ".

ورددت منى أحمد :" هى فين المعارضة ؟!!".

وقال حساب باسم الفرعون الصغير ساخرا :" اطمئن يا دكتور المعارضة مجهزة نفسها وجايبين عنب وبطيخ وناويين على مارينا ".