تموين المنيا تستلم 15 ألفا و824 بطاقة تموينية ذكية

02 أبريل 2018 - 11:17 ص

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية استلمت أمس الأحد 15824بطاقة تموينية ذكية جديدة بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة وجارٍ حاليًا فرزها وتسليمها لمديري الإدارات التموينية على مستوى المحافظة تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التموين ضماناً لوصولها للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة عدم توانى الوزارة في طبع البطاقات التموينية حيث يستغرق موضوع طباعة البطاقات فترة لا تتجاوز 25 يومًا من أجل التيسير على المواطنين وسرعة الانجاز في تسليم البطاقات إليهم لاستلام مقرراتهم التموينية وصرف ما يستحقونه وفقًا لمنظومة الخبز الجديدة.

وأضاف وكيل الوزارة انه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها، وذلك تيسيراً على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصيرة.