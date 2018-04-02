هندسة المنيا تحتفل بيوم الإبداع السابع

02 أبريل 2018 - 11:25 ص

تحتفل اليوم كلية الهندسة بجامعة المنيا، بيوم الإبداع السابع، بحضور آلاف المشاركين، تشمل الاحتفالية إعلان الفائزين بمسابقه مسابقة Line Follower ، والتى تقام كل عام لمساعدة الطلاب على فهم مبادئ وأساسيات الهندسة بالإضافة الى أنشطة تدعم طلاب مرحلتى الثانوية والإعدادية ممثلة فى برنامج Crazy Idea ?مسابقات فى مجالات ألبرمجة.

قال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يعد اليوم أكبر حدث يقام فى صعيد مصر ويكون حافلا بالكثير من الموضوعات والأنشطة التى تدعم مختلف مجالات الهندسة وريادة الأعمال بحضور حوالى 5000 شخص من مختلف أنحاء الجمهورية ,حيث يستمر الحدث لأكثر من ثلاثة أيام.

‎يقام الحدث هذا العام فى الثانى والثالث والرابع من أبريل حيث يضم على مدار الثلاثة أيام : معرض لمشاريع التخرج وتحت التخرج ، ومعرض للشركات الناشئة، محاضرات عن اهم الموضوعات والتغيرات فى التكنولوجيا وريادة الأعمال ، ورش عمل مكثفة ، مناقشات مفتوحة، مسابقات مختلفة، أنشطة تفاعلية.

ينظم الاحتفالية IEEE Minia University Student Branch وهو فرع طلابي تابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات , تم تأسيسه منذ سبعة أعوام فى كلية الهندسة جامعة المنيا حيث كان الهدف منه هو رفع مستوى الطلاب من الناحية الهندسية ومساعدتهم على فهم مجالات الصناعة والربط بينهم وبين سوق العمل .على مدار سبع سنوات قام الفرع بالعديد من الأنشطة التى ساهمت بشكل ملحوظ فى تغيير المجتمع الهندسى بشكل خاص ومجتمع المنيا بأكمله بوجه عام .