  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:23 م
بحث متقدم
الهيئة الوطنية للانتخابات

بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الرئاسية

الكاتب الصحفى جهاد الخازن

الخازن: "التقيت بـ"مرسى" وهذا رأيى فيه

المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

حسن نافعة: انتقاد "السيسى" من المحرمات

نافعة يوجه رسالة ناريه للمعارضة عن "الرئاسية"

صورة الخبر

مذيع: "أخجل من كونى إسرائيلى"

محمد ابو تريكة

أبو تريكة لن يعود لمصر إلا بعد هذا الأمر

محمد البرادعى

البرادعى: "التعليم طوق النجاة والخلاص"

بي ان سبورت

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

العاشرة مساء

تفاصيل مثيرة عن اتهام معد "الإبراشى" بالاعتداء علي شرطى

هندسة المنيا تحتفل بيوم الإبداع السابع

قبلي وبحري

جامعة المنيا
جامعة المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة بالحي الخامس بالمنيا الجديدة

#

محافظ المنيا يفتتح المشروعات الخدمية بالمحافظة

#

"المنيا قلب مصر".. أغنية للدعاية والترويج لمعالم المحافظة

#

مركز أورام المنيا يعقد اليوم العلمي الأول

تحتفل اليوم كلية الهندسة بجامعة المنيا، بيوم الإبداع السابع، بحضور آلاف المشاركين، تشمل الاحتفالية إعلان الفائزين بمسابقه مسابقة Line Follower ، والتى تقام كل عام لمساعدة الطلاب على فهم مبادئ وأساسيات الهندسة بالإضافة الى أنشطة تدعم طلاب مرحلتى الثانوية والإعدادية ممثلة فى برنامج Crazy Idea ?مسابقات فى مجالات ألبرمجة.

قال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يعد اليوم أكبر حدث يقام فى صعيد مصر ويكون حافلا بالكثير من الموضوعات والأنشطة التى تدعم مختلف مجالات الهندسة وريادة الأعمال بحضور حوالى 5000 شخص من مختلف أنحاء الجمهورية  ,حيث يستمر الحدث لأكثر من ثلاثة أيام.

‎يقام الحدث هذا العام فى الثانى والثالث والرابع من أبريل حيث يضم على مدار الثلاثة أيام : معرض لمشاريع التخرج وتحت التخرج ، ومعرض للشركات الناشئة، محاضرات عن اهم الموضوعات والتغيرات فى التكنولوجيا وريادة الأعمال ، ورش عمل مكثفة ، مناقشات مفتوحة، مسابقات مختلفة، أنشطة تفاعلية.

 ينظم الاحتفالية IEEE Minia University Student Branch وهو فرع طلابي تابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات  , تم تأسيسه منذ سبعة أعوام فى كلية الهندسة جامعة المنيا حيث كان الهدف منه هو رفع مستوى الطلاب من الناحية الهندسية ومساعدتهم على فهم مجالات الصناعة والربط بينهم وبين سوق العمل .على مدار سبع سنوات قام الفرع بالعديد من الأنشطة التى ساهمت بشكل ملحوظ فى تغيير المجتمع الهندسى بشكل خاص ومجتمع المنيا بأكمله بوجه عام .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. الغرفة الأهدأ في العالم تسمع بداخلها دقات قلبك
» تحركات لكتيبة "القطط الصحراوية" الإسرائيلية
» إذاعة الاحتلال توقف مذيع كتب "أخجل من كوني إسرائيلى"
» شيخ يمنى: "أنا المهدي المنتظر"
» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك
» 3 تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام "الدراويش"
» حكاية صورة "نساء البحر" التي أثارت جدل السوشيال ميديا
» إصابة مصري مقيم بالكويت بطلق ناري بالخطأ
» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح