الأهلى يغري "متعب" لإفشال انتقاله للزمالك

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يحاول مسئولو القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحفاظ على اللاعب عماد متعب، بعدما تأكدوا من وجود مفاوضات بين اللاعب ومسئولي نادي الزمالك.

في هذا الإطار يسعى مجلس الإدارة لتولي اللاعب منصب جديد في إدارة التعاقدات بدءًا من الموسم المقبل بمرتب مغرٍ، على أن يعلن المهاجم المخضرم اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، لمنع انتقاله للزمالك.

ورفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة حسام البدري، فكرة عودة اللاعب الفترة المقبلة، من خلال تجديد تعاقده موسم إضافي، فى الوقت الذى رفضه متعب لقدرته على العطاء وفقاً لرؤيته الفنية.


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