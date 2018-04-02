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أكاديمية البحث العلمي تكرم 92 عالمة مصرية

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اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

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كرمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 92  عالمة مصرية  ومنحتهم  جوائز الدولة التشجيعية وجوائز الدولة التقديرية وجوائز التفوق  وجائزة النيل خلال آخر عشر سنوات من سنة 2006 إلى سنة 2016، تقديرًا لجهودهم العلمية وإنتاجهم العلمي المتميز في مختلف مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجية والتطبيقية.

وقد بلغ عدد الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية 66 عالمة وحصلت 17 عالمة على جائزة التفوق و5 عالمات على جوائز الدولة التقديرية  و4 عالمات علي جائزة النيل خلال نفس الفترة.

مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كل شهر.


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