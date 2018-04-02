كلنا معاك تحتفل بفوز" السيسى" بحضور نجوم والفن والسياسة

02 أبريل 2018 - 12:00 م

تقيم حملة كلنا معاك من أجل مصر بالفيوم حفلا بميدان السواقى فى السابعة مساء اليوم الاثنين للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية لمصر .

وأكد النائب عماد سعد حمودة، منسق عام الحملة بالفيوم، أن الحفل سيحييه الفنان المطرب أحمد سعد، والمطرب بيجو، وسيحضره كل الشخصيات العامة ونجوم الفن والسياسة وأهالى الفيوم عامة ليكون يوم عرس للاحتفال بفوز الرئيس.

وأكد أحمد تيسير مخيمر السياسى البارز بالفيوم أن الاحتفال أيضًا بسبب بلوغ نسبة التصويت فى محافظة الفيوم إلى 97 % والتى لم يسبق لها مثيل من قبل، موضحًا أنه بذلك اثبت شعب الفيوم أن الفيوم ليست معقلاً للإرهابيين كما يعتقد البعض بل إنها مصدر الوطنية ونموذج مشرف للانتماء الوطنى.