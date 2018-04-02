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إصابة مصري مقيم بالكويت بطلق ناري بالخطأ

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طلق ناري بالخطأ يقتل تاجرًا بالبحيرة

وكالات

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إصابة شخص بطلق ناري من مجهولين بالعريش

أصيب مصري مقيم في الكويت، بطلق ناري، بالخطأ، أثناء فحص كويتي لبندقية داخل متجر لبيع الأسلحة بمنطقة الضجيج بمحافظة الفروانية 

وكان قد فوجئ المصري الذي يعمل في متجر لبيع الأسلحة، برخوج طلق ناري أثناء قيام مواطن كويتى بفحص بندقية بغرض شرائها، مما أدى الى إصابته، ونقله الى المستشفى فى حالة غير مستقرة؛ حيث تم احتجازه بغرفة العناية الفائقة.

من جانبها، أحالت السلطات الكويتية المواطن الكويتي إلى مخفر الشرطة؛ حيث أكد خلال التحقيقات أنه فوجىء أثناء قيامه بتجربة البندقية، بخروج طلقة منها أصابت البائع المصرى، مشيرا الى أنه لم يكن يعلم بوجود ذخيرة بالبندقية، تم التحفظ على البندقية المستخدمة فى الحادث، واحالة الواقعة الى جهات التحقيق المختصة.


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