التصريح بدفن طفل بعد وفاته في حريق داخل سكنه

02 أبريل 2018 - 12:06 م

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكري، بتسليم طفل لقى مصرعه إثر حادث حريق شقة سكنية لأسرته وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم، ونتج عن الحريق وفاة طفل، وتم نقله إلى المستشفى .

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.