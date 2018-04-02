» حكاية صورة "نساء البحر" التي أثارت جدل السوشيال ميديا

02 أبريل 2018 - 12:14 م

أثارت صورة لمجموعة من السيدات وهن رافعات "الجلاليب" خلال عبورهن البحر بإحدى محافظات الصعيد ويحملن "البلاصات" الفخارية الممتلئة بالمياه، ردود أفعال كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وبدى على السيدات فى الصورة التلقائية فيما البساطة الاجتماعية التى تعود عليها أبناء محافظات الوجه القبلى على مدار العصو .

وتبين من الصورة أنها ضمن مجموعة فوتوغرافية لاكثر من 14 صورة التقطها المصور الفرنسى جون لاونويس من مصر خلال فترة سبعينات القرن الماضى وتضمنت مشاهد عديدة من داخل مصر لميدان التحرير وعملية غزل الخيوط بالصعيد وصور من داخل معبد الأقصر لفتيات يتجولن وأخرى لسيدات يقومن بأعمالهن اليومية فى البيت الصعيدى من تنظيف وخبز العيش فى الأفران .

واختلفت ردود افعال رواد السوشيال ميديا على صورة سيدات البحر فقال محمد على : "المصرى طول عمره معروف بجبروته وقوته"

وقال عبد الله ناصر: "فيها حاجة حلوة ".

وقال هيما حسنى: "المعروف ان ده كان لبس بنات الصعيد والريف ومكانوش عمرهم بيقلعوا الحجاب" .

وتابع أحمد صبحى جاد قائلا: "الصورة صعب التأكد من صحتها ".



