أبو تريكة لن يعود لمصر إلا بعد هذا الأمر

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أكد عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي أن رأي نيابة النقض الخاص بالتوصية بقبول الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بإدراج محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب السابق وعدد من قيادات جماعة الأخوان على قوائم الكيانات ألإرهابية هو رأي «استشاري فقط وليس ملزمًا للمحكمة..حيث إن دور نيابة النقض ينحصر في تجهيز الدعوى للمحكمة من الناحية القانونية والسوابق القضائية (الأحكام السابقة)، ثم تنتهي إلى رأي بقبول الطعن أو رفضه أو قبول القرارات أو إلغائها لتعرضه على محكمة النقض التي تنظر الطعن والتي ستكون صاحبة الكلمة الأخيرة بدون التقييد برأي النيابة الاستشاري.

وأشار الخبير القانوني بأنه متأكد أن اللاعب  لن يستطيع العودة لمصر الآن لأن اسمه مدرج على قوائم الترقب و الوصول وبالتالي حال وصوله للمطار سيلقى القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية معه لتباشر النيابة العامة التحقيق معه حول ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن أبو تريكة لن يعود إلا حالة قبول طعنه ورفع اسمه من قوائم الترقب .


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