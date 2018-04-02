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بدء الدراسة بكلية علوم الملاحة وتكنولجيا الفضاء العام المقبل

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وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء "مرحلة البكالوريوس" بجامعة بنى سويف إعتبارا من العام الجامعى 2018 /2019 مع قبول خمسون طالب على الاكثر من طلاب الثانوية العامة من شعبة علمى رياضة.

وأكد منصورحسن رئيس جامعة بنى سويف أن المجلس الأعلى وافق على اللائحة الداخلية للكلية "مرحلة البكالوريوس"، بنظام الساعات المعتمدة حيث تضم الكلية خمسة أقسام وهى "قسم علوم الفضاء وقسم تكنولوجيا الفضاء وقسم اتصالات الفضاء وقسم الملاحة الفضائية وقسم استراتيجية ادارة الفضاء الدولية".

 وأوضح رئيس الجامعة أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد كلية قمة جديدة تعمل من خلال لائحة متميزة ومبتكرة وتهدف الى مواكبة التطور الذى يشهده العالم فى علوم الفضاء .

 وأضاف رئيس الجامعة أن الدراسة بالكلية فى مجالات علوم الفضاء من خلال برامج دراسية متطورة ومتميزة ومطابقة للمعايير الاكاديمية القياسية ومن خلال تزويد الطلاب بالاسس المعرفية والمهارات برفع قدراتهم العلمية وتأهيل خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل .

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